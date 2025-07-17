Валерия Гай Германика заявила, что была восхищена творчеством Митты

Режиссер Валерия Гай Германика на прощании с Александром Миттой высказалась о его творчестве. Особенно она похвалила его телесериал «Граница. Таежный роман», передает корреспондент РИАМО.

Гай Германика рассказала, что смотрела этот телепроект, будучи подростком. По ее словам, данная лента уже тогда «попала ей в сердечко». Она также считает, что Ольга Будина, Рената Литвинова, Алексей Гуськов сыграли свои лучшие роли именно в телефильме Митты.

Гай Германика заявила, что кинорежиссер дал этим актерам «билет в вечность». По ее словам, у Александра Наумовича был свой неповторимый авторский почерк, что в современном мире — редкое явление.

Деятель киноискусств также отметила, что режиссер был высокообразованным, любил живопись. Он также написал книгу «Кино между раем и адом», по которой учились многие актеры.

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой проходит в Центральном доме литераторов в Москве. С режиссером прощаются его поклонник, коллеги и близкие.

Митта скончался 14 июля из-за рака почки. Ему было 92 года.