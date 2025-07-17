Ефимов: с января москвичи выкупили у города почти 60 участков для ИЖС

Жители столицы, которые арендуют земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могут выкупить их за 40% от кадастровой стоимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, в первом полугодии текущего года горожанами было приватизировано около 60 участков, суммарной площадью порядка 5 га.

«Физлица, которые арендуют у города землю для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства, могут выкупить ее по льготной цене. Обязательное условие - наличие зарегистрированного права собственности на объекты капитального строительства. Приобретенные объекты находятся во всех административных округах, кроме центра и юга столицы, а также Зеленограда. Благодаря скидке горожане сэкономили порядка 248 млн рублей», – заявил вице-мэр.

Возможность выкупа земли для ИЖС за 40% от кадастровой стоимости работает на территории Москвы с 2020 года.

«Наибольшую активность в первые полгода текущего года проявили арендаторы столичных участков на юго-западе города. Тут было выкуплено 18 объектов суммарной площадью более 1 га. Еще 13 участков площадью более 1 га горожане оформили в собственность со скидкой в Новомосковском административном округе. В Троицком округе москвичи выкупили 9 участков общей площадью свыше 1 га», – сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Услуга по заключению договора купли-продажи участков оказывается бесплатно и онлайн на портале mos.ru. Узнать кадастровую стоимость и произвести расчет выкупа можно на официальном сайте Росреестра.