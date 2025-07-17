Из-за растущего спроса компания «Гранд Сервис Экспресс» решила увеличить частоту движения поезда по маршруту Москва — Феодосия. Теперь состав будет курсировать каждый день, а не раз в четыре дня, как было раньше, сообщает «Крымская газета» .

Представители компании-перевозчика напомнили о времени отправления и прибытия состава. Из столицы поезд № 163/164 отправляется с Павелецкого вокзала в 17:45 и прибывает в Феодосию на следующее утро в 8:30.

Обратный рейс начинается днем в 15:55, а в Москву пассажиры попадают в 5:35 утра через сутки.

Билеты на дополнительные поездки уже можно купить. В составе есть купейные и плацкартные вагоны с одним этажом.