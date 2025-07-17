В Госдуме отвергли идею запрета рукописных рецептов врачей

«За всю мою жизнь, в том числе и депутатскую, ко мне ни разу не обращались пациенты из-за неразборчивого почерка врачей. Та документация, которая предназначена для врача, если она написана почерком, там амбулаторная карта или история болезни, пишется для врача, ну еще и для прокурора, но точно не для пациента. А то, что пишется для пациента, — либо это выписные эпикризы, они вообще печатаются на принтере, либо это рецепты, которые тоже зачастую в электронном виде есть, ну иногда заполняются врачом. В целом ни фармацевты, ни провизоры из аптек ко мне тоже не обращались, поэтому думаю, что это излишняя инициатива, которая не требует под собой каких-то действий. Все медицинские учреждения снабжены необходимым оборудованием, которое позволяет врачам выполнять свои функции», — сказал Леонов.

Он также отметил, что в России активно внедряется цифровой документооборот в медицине, и вскоре врачи полностью откажутся от бумажных носителей.

по его ловам, государственная система уже позволяет обмениваться документами, изображениями и видео между медучреждениями, созданы масштабные базы данных. Цифровизация здравоохранения — приоритетная задача, и по мере финансирования процесс идет полным ходом

«В будущем, я уверен, что полностью перейдем на цифру, и врачи практически не будут заполнять документы, тем более которые необходимы для пациентов, письменно. Честно говоря, уже практически этого не происходит, поэтому нужно двигаться в правильном направлении. А Антону Ткачеву просьба и его партии, фракции, которую он представляет, поддержать бюджет здравоохранения на следующий год и вместе с нами отстаивать, чтобы как можно больше средств из федерального бюджета было направлено на цифровизацию медицины, в том числе в регионах», — добавил депутат.

Напомним, 17 июля Ткачев предложил министру здравоохранения обязать врачей печатать рецепты или использовать электронные формы во избежание ошибок из-за неразборчивого почерка.