Курская АЭС продолжает работу в штатном режиме, несмотря на атаку области ВСУ
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В «Росэнергоатоме» отметили, что Курская АЭС продолжает работать в штатном режиме, сообщает РБК.
Два энергоблока из четырех планово остановлены в связи с окончанием срока эксплуатации. Оставшиеся два блока работают на мощности 1000 МВт в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений
В энергетической компании также отметили, что не собираются разглашать подробности принятых мер по обеспечению безопасности станции в открытом информационном пространстве.
Ранее в Росгвардии сообщили об усилении мер безопасности на Курской АЭС. Были приняты дополнительные меры защиты в связи с нападением ВСУ на приграничные территории РФ.