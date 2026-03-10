Куриные ножки «сбежали» от российского дизайнера на сумки Schiaparelli

Девушка поделилась в Instagram* (djozefinna_embroidery), что узнала о плагиате от своих подписчиков — они начали присылать ссылки на показ новой коллекции модного дома. Среди множества представленных сумок были они — на куриных ножках, один в один копирующих изделия Джозефины.

Пользователи решили восстановить справедливость и завалили аккаунты Schiaparelli в соцсетях сообщениями о том, что идея приделать куриные ножки к сумкам принадлежит россиянке, а не креативному директору бренда, который якобы вдохновлялся образами мифических животных.

Фото - © Schiaparelli в lnstsgram*

Бренд тут же отреагировал, но не так, как ожидали комментаторы. Он начал удалять гневные обвинения в плагиате, а людей, написавших их, отправлять в бан. Заблокировали и саму Эмбройдери, хотя она никак не пыталась коммуницировать с представителями модного дома.

Сама Джозефина рассказала, что на самом старте вдохновлялась изделиями Schiaparelli. Сейчас она сильно разочарована и готовит досудебную претензию. Девушка, которая делает эти сумки уже 3 года, решила последовать советам пользователей и подать в суд за нарушение авторских прав.

