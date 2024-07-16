Купаться нельзя: в МГУ предупредили о нашествии медуз корнеротов в Крыму

Профессор Темерева: купаться в Крыму при нашествии медуз нельзя

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева заявила, что, если судить по фотографиям в Сети, на пляжах в Крыму появилось обилие медуз корнеротов. При контакте с ними человек может получить болезненные и крупные ожоги, сообщает RT .

«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже. <…> Купаться нельзя», — предостерегла Темерева.

Ожоги от таких медуз несмертельны, однако в теории ужаленного может ждать летальный исход, если ситуация осложнится аллергической реакцией.

Между тем в водоемах Московского региона также могут появиться медузы из-за сильной жары. Пресноводные медузы уже живут в некоторых местах в форме полипов, однако при нагреве воды более 26 градусов они могут стать уже плавающими медузами.