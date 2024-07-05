Как на море: из-за жары в водоемах Московского региона могут появиться медузы

Пресноводные медузы живут в ряде водоемов столицы и Подмосковья в форме полипов. При нагреве воды более 26 градусов они могут превратиться в плавающих медуз, сообщает ТАСС .

«Медузы характеризуются сложным жизненным циклом: полип — эфира — медуза. Чтобы полипы начали превращаться в плавающих медуз, нужна высокая температура — в среднем порядка 29 градусов», — пояснила замгендиректора центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.

По ее словам, если в регионе долго время будет жара, то водные слои, где живут полипы, могут прогреться до температуры от 26 до 33 градусов. Такое тепло повышает вероятность запуска процесса стробилляции, когда идет превращение в медуз.

Специалист напомнила, что медузы могут жить не только в соленой, но и в пресной воде. В водоемах на территории региона можно встретить вид Craspedacusta sowerbii. Впервые их обнаружили в 1998 году в пруду-охладителе Нижегородской ГРЭС. Они неопасны для человека.