Кулеба признал, что российские ракеты уничтожили 50% энергосистемы Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в уничтожении половины энергосистемы страны. В интервью Foreign Policy политик заявил, что всему виной российские баллистические ракеты, сообщает «Царьград» .

Из-за краха энергоинфраструктуры нынешние власти Украины вынуждены не только управлять страной и вести военные действия, но и «собирать поддержку со всего мира», отметил Кулеба. По словам главы украинской дипломатии, именно российские баллистические ракеты — «настоящий бич» нынешнего конфликта.

«Безопасность Америки вытекает из нынешнего мирового порядка. Если этот мировой порядок перестанет существовать, безопасность и процветание американских налогоплательщиков окажутся под угрозой», — сказал Кулеба в интервью американскому изданию.

Министр считает, что именно Украина — действующий гарант мировой безопасности, поэтому другие страны обязаны усерднее поддерживать Киев. Кулеба также подчеркнул, что США нужно производить еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы потом передавать их на нужды украинских войск.