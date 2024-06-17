«Кухня на районе» приостановила работу во всех городах после случаев с ботулизмом

Сервис «Кухня на районе» остановил работу приложения во всех городах. Представители компании отмечают, что это было сделано для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений, сообщает Baza .

Сервис также убрал из продажи салаты, ставшие причиной заболевания 121 жителя Москвы, четырех человек из Нижнего Новгорода и шести человек из Казани. Все они обратились за помощью к медикам с подозрением на ботулизм.

Представители Роспотребнадзора выяснили, что пострадавшие заказывали салат с тунцом, фасолью и яблоком от компании «Гастропорт», работающей под брендом Take Eat Easy, и салат лобио от «Кухни на районе».

Как уточняли СМИ, компания поставляла продукты в «Азбуку вкуса», «Перекресток», «Магнит», «Мираторг» и «ВкусВилл». В последнем продукты компании уже сняли с продажи.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о состоянии госпитализированных с ботулизмом москвичей. Сейчас пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей.