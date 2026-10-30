«Куда хотите, туда и девайте»: кошку с котятами из зоны СВО не взяли в поезд

Спасенных из зоны СВО кошку с тремя трехнедельными котятами не взяли в поезд в Донецке, потому что они все ехали в одной переноске. Об этом рассказала в соцсетях руководитель проекта «Животные зоны СВО» Евгения Михайлова.

Боец СВО вывез с передовой кошку с тремя новорожденными котятами. Животных должны были передать семье военного в Москву. Повез их один из сотрудников волонтерской организации, приобретя билет и грузовую квитанцию на одну переноску.

Однако проводник в поезде запретил везти сразу всех животных в одной переноске. По его словам, в ней могли ехать только два хвостатых. Чтобы перевезти остальных, необходимо было купить дополнительное место в купе стоимостью 10 тысяч рублей и предоставить им отдельную переноску. По словам проводника, двух котят нужно было убрать.

«Убрать — куда? Трехнедельные котята не могут жить без матери. Оставить их без нее — фактически обречь на гибель», — рассказала Евгения.

Второй переноски у волонтера не было. Везти котят больше 17 часов без матери было бы невозможно. К тому же докупить к моменту отправления поезда еще одну полку в купе тоже не получилось.

В итоге кошку с котятами так и не взяли в поезд. Они вернулись в приют. Однако волонтеры намерены во что бы то ни стало отправить животных в семью.

Ранее РЖД отменили планы ограничить высоту переносок для животных в поездах дальнего следования. Прежние правила сохранились: размер переноски не должен превышать 180 см по сумме трех измерений — длины, ширины и высоты.

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