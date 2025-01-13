Кубанский чиновник пожаловался на запах из гробов погибших бойцов СВО

В Краснодарском крае, предположительно, глава Тимашевского района Андрей Палий заявил, что не обязан лично встречаться с матерями бойцов СВО. Он также пожаловался на запах из гробов погибших военных, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Утренний Юг».

Портал опубликовал аудиозапись, как утверждается, разговора Палия, сделанную во время одного из совещаний в районной администрации. На ней предполагаемый чиновник говорит, что для общения с матерями павших военнослужащих есть военком, а медали им «отсылают по почте».

Мужчина сетует на то, что обязан встречаться с родными бойцов СВО, хотя в его обязанности это не входит. Также он на аудиозаписи заявил, что с трудом выносит запах из гроба.

«А вы думаете, мне легко ходить смотреть на гроб, чувствовать этот запах из гроба, который идет?» — сетует предполагаемый чиновник.

Дата, когда была сделана аудиозапись, не разглашается. Сам Палий ответил на обвинения, поделившись видео со встречи с матерями павших российских бойцов. Распространившуюся аудиозапись он назвал «работой на врага» и «попыткой рассорить нас изнутри».

Ранее этого же чиновника обвинили в том, что он назвал «тупорылым животным» мать погибшего героя СВО. За два месяца до скандала россиянка получила от Палия орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына.