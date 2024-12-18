Российский чиновник назвал «тупорылым животным» мать погибшего героя СВО

В Краснодарском крае, предположительно, глава Тимашевского района Андрей Палий оскорбил мать военнослужащего, погибшего в боях в зоне спецоперации на Украине. Он назвал ее «тупорылым животным», которая «в слове *** четыре ошибки допускает», сообщает Kub Mash .

«То, что там про Сандецкую — тупорылое животное, я вам так скажу. <…> Она в слове *** четыре ошибки допускает», — сказал человек, которого в публикации назвали «очень похожим» по голосу на местного районного главу.

Бранные слова адресованы Екатерине Сандецкой, которая работает депутатом совета Медведовского сельского поселения. По словам предполагаемого Палия, она «парализует работу администрации» и голосует против «этих бюджетов и так далее».

Екатерина Сандецкая — мать бойца ВС России Арсения Сандецкого. Он погиб в зоне СВО и получил Орден Мужества посмертно.