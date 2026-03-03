Ксения Собчак собрала образы Бураку Озчивиту для московской премьеры

Известный по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман» Бурак Озчивит приехал в Москву 2 марта. Поводом визита стала премьера спектакля «Самая красивая девушка Стамбула». В рамках московской программы актер примет участие в двух мероприятиях — утренней встрече с прессой и закрытом афтепати. Для обоих выходов Ксения Собчак подобрала актеру наряды, приобретенные на Авито, сообщила пресс-служба платформы.

«Самая красивая девушка Стамбула — это история, в которой каждый зритель может узнать часть себя. Сцена — особое место, где эмоции рождаются прямо в моменте и становятся общими для актера и зала. Мы рассказываем простую, но очень искреннюю историю о любви, надежде и человеческих чувствах. И каждый вечер эта история звучит немного по-новому благодаря энергии зрителей», — рассказал Бурак Озчивит.

При создании луков Ксения ориентировалась на предложения из категорий винтажа и ресейла, где представлены вещи премиальных марок и домов высокой моды. Для дневного образа, рассчитанного на пресс-конференцию, выбрали кашемировый пиджак, вельветовые брюки и трикотажную водолазку известных итальянских производителей. Вечерний аутфит получился более дерзким: ключевой деталью стала массивная куртка из кожи от японского дизайнера с мировым именем. В комплект к ней вошли белое поло, джинсы и выразительные аксессуары. Совокупная стоимость двух комплектов составила 680 тыс. рублей, что почти на 50% ниже цены на аналогичные изделия в розничных бутиках.

«Создание модного образа — это сложный процесс: нужно не просто разбираться в брендах, но учитывать современные тренды, специфику мероприятия и, конечно же, личный стиль человека, который становится его узнаваемым почерком. В случае с Бураком Озчивитом акцент был сделан на привычном ему стиле: маскулинные вещи с хорошим кроем, акцент на качественных материалах и сдержанные цвета, знакомые нам по его гардеробу. При этом нам удалось найти по-настоящему редкие предметы, например, брутальную куртку с типичным японским интеллектуальным акцентом в стиле деконструктивизма», — подчеркнула Ксения Собчак.

Представители платформы отметили, что выбор платформы для подготовки к такому событию закономерен и отражает глобальные тренды индустрии.

«Неспроста образ для Бурака Озчивита был собран именно из уникальных вещей. Сегодня ресейл окончательно закрепился как один из мировых модных трендов: звезды все чаще появляются на красных дорожках и крупных светских событиях в архивных образах, показывая, что стиль строится не на новизне вещей, а на их редкости, качестве и осознанном подходе к моде. Ресейл не только делает мировую моду доступной и демократичной, но и дает возможность найти по-настоящему уникальные товары, которые не найти в широком ассортименте, например, вещи из лимитированных коллекций. Выбранные Ксенией Собчак образы идеально подходят Бураку Озчивиту, и при этом дополняют его индивидуальный стиль», — сказал директор бизнес-направления Lifestyle в Авито Алексей Гевлич.

Спектакль «Самая красивая девушка Стамбула» представляет собой моноработу режиссера Чагры Шенсоя, знакомого зрителям по ролям в проектах «Основание: Осман» и «Воскресший Эртугрул». Сюжет разворачивается вокруг автомеханика Октая, который неожиданно видит параллели между собственной жизнью, неисправным автомобилем и женщиной, которую он мысленно называет «самой красивой девушкой Стамбула». Постановка исследует попытку героя сохранить внутреннее достоинство в моменты кризиса, рассказывая историю человека, живущего в тени мегаполиса, но не утратившего способности любить. Премьерные показы состоятся 2 марта в столице, а затем спектакль увидят зрители Казани (20 марта) и Санкт-Петербурга (24 марта).