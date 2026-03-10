Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле с мужем

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина отметила 43-летие в компании супруга и друзей на элитном горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Соответствующие кадры звезда «Дома-2» опубликовала в личном блоге.

Телеведущая родилась 8 марта, поэтому праздник совпал с вечеринкой в честь Международного женского дня.

На кадрах видно, как Ксения веселилась в объятиях супруга, блогера Николая Сердюкова. Пара страстно целовалась, не обращая внимания на окружающих. В качестве знака внимания Николай подарил своей жене ювелирное украшение и огромный букет цветов.

«Спасибо за все, что ты для меня делаешь, моя вселенная. Люблю тебя», — подписала Бородина серию снимков с праздника.

