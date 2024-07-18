КС РФ признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

Мера по умерщвлению бездомных животных может применяться только в случае опасности для человека, такое решение принял Конституционный суд РФ, сообщает РБК .

Эвтаназия бездомных животных будет допускаться в том случае, если они ведут себя агрессивно по отношению к человеку или имеют опасные заболевания. Об этом заявил председатель КС РФ Валерий Зорькин по итогам рассмотрении дела по запросу Верховного суда Бурятии, где в ноябре парламент одобрил умерщвление бездомных животных в том числе, если его не забрали из питомника.

КС РФ установил, что регионы сами вправе устанавливать правила обращения с бездомными животными, если они не противоречат Конституции РФ, которая предполагает умерщвление только в случае, если животное совершило нападение на человека, либо заражено опасной болезнью. Также согласно законодательству, эвтаназии можно предать тех зверей, чьи страдания непереносимы физически.

В других же случаях умерщвление запрещено и обусловлено только экстраординарными ситуациями, к примеру, когда другие меры не помогают.

Ранее стало известно, что в Подмосковье с начала года отловили более 5 тыс. собак без владельцев. Бездомных псов привозят в приюты, где проводят необходимое медицинское вмешательство и устанавливают питомцам микрочипы.