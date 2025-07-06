Нетрезвый водитель стал виновником аварии на Каширке

Один человек серьезно пострадал в ДТП на Каширском шоссе

На Каширском шоссе в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, водитель KIA, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости врезался в такси, после чего произошло столкновение с третьим автомобилем.

В результате аварии виновник ДТП был госпитализирован в тяжелом состоянии. В такси находилось пять пассажиров, которые получили незначительные травмы. Третий автомобиль также получил повреждения, но его водитель не пострадал.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.