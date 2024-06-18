С начала года в Подмосковье отловили более 5 тыс собак без владельцев

В Подмосковье действует программа для регулирования численности безнадзорных животных «ОСВВ», в рамках которой проводятся их отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания, что также позволяет пресечь развитие бешенства. С начала года на территории региона отловили порядка 5 180 собак без владельцев.

«В процессе отлова специалисты действуют аккуратно, чтобы не навредить и не доставлять стресс животным. Бездомных собак привозят в приюты и после обязательного карантина проводят необходимое медицинское вмешательство: обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию, устанавливают микрочип с уникальным номером и ушную бирку. Такая отметка означает, что четвероногий не опасен», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что сообщить о собаке без владельца жители региона могут по единому телефону колл-центра, который работает круглосуточно. Оставить заявки можно по номеру: 8 (800) 550-65-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность максимальной коммуникации с жителями региона, акцентировав внимание на необходимость четкого понимания запросов в каждом городском округе.