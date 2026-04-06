Крысы атаковали дворы и детские площадки в Казани

Жители Казани жалуются на множество крыс во дворах и на детских площадках. Причиной, по их мнению, стали большое количество мусора, который не вывозили с новогодних праздников, сообщает Telegram-канал « Жесть Казани ».

Региональный оператор объяснил задержки уборки сугробами, которые мешали проезду техники. В феврале компания обещала убрать свалки за 10 дней, но жалобы продолжаются до сих пор.

В УК ПЖКХ утверждают, что проблемы единичны и уже решены. Власти считают, что крысы размножились из-за затяжной зимы, а не из-за мусора.

Для борьбы с грызунами и клещами город планирует выделить 15 млн рублей — на эти деньги обработают парки и набережные. Еще 16,7 млн рублей запрашивают на жилые кварталы и туристические зоны.

