сегодня в 22:37

Крыса запрыгнула в окно жилого дома в подмосковных Химках

Крыса запрыгнула в окно многоквартирного жилого дома в городском округе Химки. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Москва М125».

На кадрах видно, как крыса бежит по трубе вдоль многоэтажки, после чего встает на задние лапы и запрыгивает в открытое окно подъезда.

Автор на видео отметил, что это третья попытка грызуна запрыгнуть в окно. После успешной попытки на видео слышны радостные возгласы мужчин.

Ранее стало известно, что «крысиное королевство» обнаружили на территории одного из подмосковных жилых комплексов. Грызуны построили во дворе свой город.

