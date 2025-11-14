«Крысиное королевство» обнаружили возле ЖК в Подмосковье

«Крысиное королевство» обнаружили на территории одного из подмосковных жилых комплексов. Грызуны построили во дворе свой город, сообщает Baza .

Крысы облюбовали пустырь возле ЖК «Гусарская баллада» на улице Михаила Кутузова в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа.

На опубликованных кадрах видно, как газон перед ЖК испещрен норами, между которыми бегают крысы. При этом грызунов абсолютно не смущают проходящие мимо люди.

Примечательно, что рядом с крысиным королевством проходит теплотрасса, поэтому их жилье еще и с отоплением.

