Крымского 15-летнего подростка добавили в базу украинского сайта «Миротворец»*

сегодня в 19:05

Подростка 2010 года рождения из Крыма добавили в базу скандального сайта «Миротворец»*. Его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», сообщает РИА Новости .

Молодой человек состоит в патриотическом движении «Юнармия».

В конце сентября сообщалось, что 11-летнего гражданина РФ внесли в базу Миротворца*. Он пересек границу с ЛНР в возрасте двух лет.

Молодого человека обвинили в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. В 2015 году мальчик пересек границу между Ростовской областью и Луганской Народной Республикой.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским в России, доступ к нему в России заблокирован.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.