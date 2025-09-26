11-летнего ребенка внесли в базу «Миротворца»* за пересечение границы в 2 года

Мальчика из России обвинили в нарушении границы Украины в возрасте 2 лет

11-летний гражданин России был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец»* за пересечение границы с ЛНР в возрасте двух лет, сообщает Постньюс .

Мальчика обвинили в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. В 2015 году, когда ребенку было два года, он пересек границу между Ростовской областью и ЛНР. В карточке на сайте указано, что мальчик якобы сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на территории, которые ресурс называет «оккупированными российско-фашистскими захватчиками».

Также в профиле ребенка говорится о «действиях, направленных на легализацию захвата и оккупации Украины» и «сознательной поддержке русской злости и убийств людей Украины». Внесение в базу «Миротворца»* означает, что мальчика признали угрозой национальной безопасности Украины.

Ранее в этот список был добавлен блогер Эрик Давидыч, которого также обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ.