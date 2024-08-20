сегодня в 13:06

Крупный сбой в работе Яндекс Маркета произошел в 7 регионах России

Россияне пожаловались на сбой в работе Яндекс Маркета, сообщает сервис Downdetector .

Неполадки в работе заметили в семи регионах РФ. Сбои зафиксировали жители Тверской, Московской, Пензенской, Нижегородской, Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

У большинства пользователей не работает сайт. Некоторые столкнулись с неполадками при входе в мобильное приложение.

Ранее крупный сбой произошел в работе Альфа Банка. Проблемы наблюдались в 24 городах РФ.