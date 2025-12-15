«Кристалл» зарегистрирует новый бренд Trump для алкоголя

«В случае успешной регистрации под торговым знаком можно будет выпускать водку, бренди, ликеры, вина, ром, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки», — заявили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Предприятие «Кристалл», являющееся частью одноименной алкогольной группы, находится в Обнинске в Калужской области. В прошлом году доход компании достиг 4 млрд рублей, а чистая прибыль — 78 млн рублей. На сегодняшний день компания владеет исключительными правами на 125 зарегистрированных товарных знаков.

Ранее главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинский профилактики Наталья Савицкая заявила, что систематическое употребление спиртного и табака оказывает негативное воздействие на здоровье в течение непродолжительного времени и способно спровоцировать развитие гипертонической болезни или острое нарушение мозгового кровообращения.

