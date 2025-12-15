Гипертония и инсульт: как на организм влияют курение и алкоголь

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинский профилактики Наталья Савицкая заявила, что регулярное употребление алкоголя и курение наносит организму вред за очень короткий срок и может привести к гипертонии или инсульту, сообщает pravda-nn.ru .

Существуют две категории факторов, влияющих на вероятность возникновения хронических болезней: те, на которые нельзя повлиять, и те, которые можно контролировать. К категории неуправляемых факторов относят генетическую предрасположенность, половую принадлежность, пожилой возраст и аутоиммунные расстройства.

В свою очередь, к управляемым факторам относят такие аспекты, как избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, повышенный уровень глюкозы или холестерина в крови, высокое кровяное давление, а также пагубные пристрастия.

По мнению специалистов, систематическое употребление спиртных напитков, даже в течение короткого периода, оказывает негативное воздействие на общее состояние здоровья. В частности, этиловый спирт оказывает разрушительное действие на мышечные волокна и сердечную мышцу, увеличивая вероятность образования сгустков крови. Косвенное влияние алкоголя сказывается на гормональном балансе. Наличие этой привычки увеличивает риск развития аритмии на 44%.

