«Криминальный смотрящий» за Сочи освобожден под залог в Армении
Сочинский бизнесмен Рубен Татулян избежит экстрадиции в Россию
Известный сочинский бизнесмен Рубен Татулян, фигурирующий в российских и международных уголовных делах, не подлежит экстрадиции из Армении благодаря своему гражданству, пишет РБК.
Как сообщили в Генпрокуратуре Армении, 55-летний Татулян (известный в криминальных кругах под прозвищем Робсон) был задержан 7 ноября, но вскоре отпущен под залог.
Предприниматель находится в федеральном розыске в России с 2023 года по делу о создании организованного преступного сообщества, включающему эпизоды заказных убийств и покушение на журналиста Сергея Золовкина.
С 2017 года Татулян включен в санкционный список Минфина США, где характеризуется как «криминальный смотрящий» за Сочи, назначавшийся ворами в законе.
