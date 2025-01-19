Крещенские купания проходят в Мытищах

Православные верующие отмечают один из главных церковных праздников – Богоявление, или Крещение Господне. По всей России проходят традиционные купания, в том числе и в Мытищах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Крещенские морозы в этом году природа отменила, накануне даже прошел дождь, но температура ночью все-таки была чуть меньше нуля градусов.

При Троицком храме после торжественной службы люди, отстояв очередь, переодевались в теплых раздевалках и выходили, укрывшись полотенцами или накинув куртки, к купели. А после окунания их ждали горячие каша и чай. Кстати, еще до окунания всем предлагали чай с пирожками.

В округе были организованы три места для крещенских омовений, оборудованные с учетом требований безопасности. Из-за теплой погоды лишь в одном из них – у Успенского храма в деревне Витененево – купания прошли на открытом водоеме. Еще две купели, куда всю ночь и весь день сегодня стекается народ, открыты у Никольского и Троицкого храмов.

На всех локациях дежурят волонтеры, правоохранители, медики, спасатели, представители казачества. Работает полевая кухня.

Самые долгие купания будут организованы у Никольского храма: окунуться здесь можно до 20 часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.