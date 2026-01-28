Крепостное право? В России предложили закреплять мигрантов за работодателями

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко предложил ввести новые условия для въезда иностранных рабочих в Россию, включая запрет на въезд с семьями и закрепление мигрантов за работодателями, сообщает Om1 Новосибирск .

По словам Аксененко, партия «Справедливая Россия» давно настаивает на необходимости организованного набора трудовых мигрантов вместо бесконтрольного въезда.

Аксененко отметил, что с 2027 по 2029 год в России планируется эксперимент по организованному привлечению иностранных работников и лиц без гражданства. Проект будет реализован во всех регионах, кроме Подмосковья и столицы, под контролем МВД.

Парламентарий выделил три ключевых условия для новых правил. Во-первых, иностранные рабочие должны приезжать без членов семьи, чтобы снизить нагрузку на социальную сферу. Во-вторых, система патентов должна быть заменена закреплением мигрантов за конкретным работодателем. В-третьих, работодатель должен нести солидарную ответственность за поведение иностранного работника на территории России в период действия контракта.

Аксененко подчеркнул, что такие меры помогут повысить эффективность миграционной политики и снизить число нарушений среди иностранных работников.

