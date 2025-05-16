Красовского заметили в косоворотке с признанным нацистским «цветком папоротника»

Красовский снялся в интервью в косоворотке с признанной нацистской символикой

Журналист Антон Красовский пришел на интервью со своей коллегой Анастасией Кашеваровой в косоворотке, на которой изображены принты в виде «цветка папоротника». Суд в России ранее признавал этот символ схожим до степени смешения с нацистской символикой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью в группе «Консерватор» в соцсети «ВКонтакте».

На черной косоворотке Красовского показаны белые «цветки папоротника» — это языческий символ, состоящий из четырех незавершенных свастик, которые образуют одну завершенную.

В 2016 году «Коммерсант» писал, что пермского художника Сергея Каменева оштрафовали на 1000 рублей за показ на фольклорном фестивале оберегов с изображениями на основе свастики. Среди них были «цветок папоротника», «символ рода», «небесный крест» и прочее. Суд постановил, что такие символы сходны до степени смешения с нацистскими, хотя и имеют визуальные отличия.

Ранее суд в Кемерове арестовал мужчину, который переоделся в нациста перед 9 Мая.

