Переоделся в Гитлера: суд наказал мужчину в Кемерове за нацистскую символику

В Кемерове арестовали мужчину, который переоделся в нациста перед 9 Мая

Административный арест применили к жителю Кемерова за публичный показ в одном из парков нацистской атрибутики и символики накануне празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Суд 9 мая привлек горожанина к ответственности в виде административного ареста на семь дней. Решение принято по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами в РФ).

8 мая мужчина в одном из городских парков публично демонстрировал прохожим нацистскую символику. Он был одет в коричневый пиджак и черные брюки, на левой руке — прямоугольный шеврон красного цвета с синим крестом и белой каймой, на груди — нагрудный знак Люфтваффе ВВС 3 Рейха. Кроме того, под знаком был орден железного креста. Его костюмированный образ был очень похож на нацистского лидера Адольфа Гитлера и членов нацистской партии НСДАП.

На суде задержанный объяснил, что все вещи и атрибутику он купил через Интернет, использовал для ношения, понимая, что это нацистская символика.