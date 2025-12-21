Красочное северное сияние заметили в воздухе над Выборгом в Ленобласти

Над парком Монрепо в Выборге в Ленинградской области обнаружили северное сияние. Там заметили огоньки зеленого и лилового цвета, сообщает 78.ru со ссылкой на Telegram-канал «АстроФотоБолото».

Из-за сильного ветра, небо оказалось чистым. Благодаря этому, жители Выборга увидели северное сияние.

В тот день температура воздуха была пять градусов ниже нуля. Но поднялся сильный ветер, из-за чего людям казалось, что на улице холоднее.

Ранее сообщалось, что китайцы массово едут в Мурманск после открытия безвиза с Россией. Они делают это, чтобы зачать «счастливых детей» под северным сиянием.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.