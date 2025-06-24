Красный Крест в ФРГ перепродает пожертвованные вещи в секонд-хенды Европы

Баварский Красный Крест перепродает пожертвованные жителями ФРГ вещи на «переработку» в секонд-хенды Восточной Европы. Это в ходе самостоятельной проверки выяснил мюнхенский блогер, сообщает радио Sputnik .

Он прикрепил GPS-трекер к одной паре кроссовок. Затем «пожертвовал» эту обувь Баварскому Красному Кресту. Через пять суток кроссовки уже находились в секонд-хенде в Боснии и Герцеговине.

Видео вызвало общественный резонанс в Германии. Тогда Баварский Красный Крест отметил, что некоторая одежда, которую передают на благотворительность, плохого качества или же не нужна. Поэтому ее «продают для переработки» в иные государства.

Ранее сообщалось, что старые и ненужные вещи необязательно выбрасывать. Их можно продать на интернет-площадках, в секонд-хендах или комиссионных магазинах.