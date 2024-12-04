Краснокнижные колпицы поселились в Московском зоопарке

Болотные птицы семейства ибисовых — 10 краснокнижных колпиц — поселились в Московском зоопарке. Они приехали из Краснодарского сафари-парка. Это молодые особи, рожденные в этом году, которые прошли карантин и поселились в павильоне «Птицы и бабочки».

По информации пресс-службы Московского зоопарка, в одном вольере с колпицами живут голуби и тропические утки. Сейчас новые обитатели осваиваются, у них хороший аппетит. Через полтора года колпицы станут половозрелыми, их светлый клюв в форме ложки потемнеет.

Питаются птицы лягушками, мелкой рыбой и разными беспозвоночными. Живут колпицы в солоноватых озерах или пресных водоемах Евразии и Африки. Гнездятся колониями на дереве или в зарослях камыша. Кладка обычно составляет от трех до шести яиц, которые высиживают оба родителя. Малыши растут в гнезде около месяца, а потом сбиваются вместе с другими птенцами. Летать они будут к двум месяцам.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что колпиц встретили радостно. Когда птицы подрастут, из них будут формировать пары.

«Сейчас у них белоснежный окрас. А в брачный период у колпиц появляется хохолок на затылке и темное пятно у основания шеи», — добавила Акулова.

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