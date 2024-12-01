Карликовые бараны Юлик и Чарли поселились на «Городской ферме» ВДНХ

Из Пензенского зоопарка на «Городскую ферму» ВДНХ переехали карликовые барашки Юлик и Чарли. Животные являются представителями самой маленькой в мире породы — уэссан, сообщается на сайте мэра Москвы.

Новым обитателям «Городской фермы» 6 и 7 месяцев соответственно. Юлик и Чарли уже освоились в новом вольере и привыкли к своему ежедневному меню, которое включает в себя мюсли, комбикорм, овощи и сено. Также барашки познакомились с козами, овцами и альпаками, проживающими по соседству.

Рост взрослого представителя породы уэссан в холке не больше 50 см, а вес — не более 20 кг. У самцов в возрасте 4-5 месяцев уже начинают расти мощные рога. Звери отличаются дружелюбным характером и неприхотливостью в уходе, поэтому их часто выбирают в качестве домашних животных.

Юлик и Чарли оказались энергичными, общительными и совсем не робкими. Они стремятся быть в центре событий и с радостью общаются как с посетителями, так и с работниками фермы.

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