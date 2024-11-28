Манул Тимофей завершил зажировку к зиме

Манул Тимофей в Московском зоопарке набрал до 7,5 кг, округлился и сел на диету

Известный манул Тимофей закончил процедуру зажировки. Он находится в идеальной форме, необходимой для зимы, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

К концу ноября вес Тимофея составляет 7,5 кг. Он стал более округлым и пушистым.

Специалисты Московского зоопарка начали кормить манула меньше. Ему дают не такие большие порции.

Осенью Тимофея кормили два раза в день, а в воскресенье была «разгрузка». В сутки он съедал 350-400 грамм еды.

Теперь Манул в один день ест два раза, а в другой один. В воскресенье у него все так же «разгрузка». Размер суточной порции составляет 150-250 грамм.

Из-за уменьшения количества еды, Тимофей стал чуть менее активным. Он выходит на прогулку ранним утром и поздним вечером.

В начале ноября манул Тимофей отрастил подшерсток в преддверии зимы.