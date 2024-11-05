Манул Тимофей из Московского зоопарка успешно набрал массу к зиме

сегодня в 17:59

Манул Тимофей успешно набрал массу и отрастил подшерсток в преддверии зимнего сезона, сообщила генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова в своем Telegram-канале .

Акулова рассказала, что в осенний период манулы набирают вес до 7 кг, так как в их естественной среде обитания суровый климат зимой — сильные ветра и похолодания до -50 градусов. Поэтому густой подшерсток и зажировка являются необходимостью для выживания в таких условиях.

«У манулов самая густая шерсть среди кошачьих — 9 тыс. волосков на 1 кв. см», — написала Акулова к ролику, показав, как теперь выглядит Тимофей.

На опубликованных кадрах манул важно расхаживает по территории вольера. Невооруженным глазом видно, что представитель кошачьих набрал вес перед похолоданием.

Ранее в Московском зоопарке сообщали, что зажировка манула Тимофея проходит в штатном режиме.