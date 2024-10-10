В Московском зоопарке рассказали, что зажировка манула Тимофея идет по плану

Зажировка манула Тимофея идет по плану. Сейчас вес животного составляет около 5,5 кг, сообщает пресс-служба Московского зоопарка .

Зоологи активно следят за рационом манула. Кормят зверька два раза в день. Утром обычно ему приносят перепелку, а вечером — крысу или наоборот.

В воскресенье Тимофею устраивают голодный или разгрузочный день. Благодаря этому зверек становится более активным. Он выходит прогуляться по своему вольеру.

Тимофей периодически проходит процедуру взвешивания. Месяц назад он весил 4,5 кг, сейчас — около 5,5 кг.

В ближайший месяц зверек будет чаще проводить время на улице. Во второй половине ноября ему придется довольствоваться только короткими пробежками, которые зачастую будут происходить ночью.

Ранее Московский зоопарк посещали гости из Китая. Они предложили кандидатку в невесты для манула Тимофея — Адель из Новосибирского зоопарка.