В Московском зоопарке рассматривают возможную невесту для манула Тимофея

В Московский зоопарк прибыли гости из Китая, они предложили кандидатку в невесты для манула Тимофея, об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-аккаунте .

Две поклонницы манула Тимофея прибыли из Китая, чтобы проведать его и посмотреть, как он живет. Кроме того, девушки решили сосватать зверьку невесту.

В качестве подружки для Тимофея гостьи из Китая предложили Адель, которая живет в Новосибирском зоопарке.

По словам Акуловой, это предложение будет рассмотрено. Сейчас он находится на стадии активного обсуждения и организации всех необходимых условий для «свадьбы» зверят.

Тимофей родился летом 2020 года в Новосибирском зоопарке. В 2021 году его перевезли в Москву, где он практически сразу стал знаменитостью.