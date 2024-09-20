«Краснеть от стыда, как флаг КПРФ»: Милонов высказался об инциденте с проституткой в ГД

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов потребовал «почистить с хлоркой» кабинет, в который его коллега от партии КПРФ Денис Парфенов вызвал проститутку, сообщает SHOT .

«После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфеновым», — заявил Милонов.

Он подчеркнул, что депутатскому сообществу стыдно за поступок «бессовестного» коллеги» и призвал Парфенова писать заявление о сложении полномочий, «краснея от стыда, как флаг КПРФ».

При этом пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко лишь отметил, что мужчина на видео «вроде похож на Парфенова, а на другом кадре непонятно, что за молодой человек».

Ранее стало известно, что депутат от КПРФ Денис Парфенов мог заказать элитную проститутку прямо в Госдуму. Интимное видео с участием представителя власти засняла камера в рабочем кабинете. Представители партии проводят проверку.