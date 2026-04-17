«Краш-батюшка» и закон: когда съемка красавцев ради лайков обернется уголовкой

Съемка в общественном месте обычно не нарушает закон, но публикация кадров людей с частной территории может повлечь ответственность, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

Ранее в соцсетях распространился новый тренд: женщины фотографируют молодых священников и публикуют их фото в своих аккаунтах. Например, священник из Санкт-Петербурга стал знаменитостью в интернете благодаря своей эффектной внешности. Толпы прихожанок записывают с ним видео и восхищаются.

«В общем здесь правило работает так: если это общественное место и съемка разрешена, то никаких проблем нет. Это конституционное право человека — вести съемку в общественном месте. Если речь идет, например, о здании суда, где съемка конкретно запрещена, и там сняли пристава или полицейского, тогда это уже нарушение. Если это полицейский участок, где также запрещено снимать, и человека исподтишка сняли, а потом выложили, это тоже может быть расценено как нарушение», — разъяснил Бенхин.

Он уточнил, что за такое может наступать административная ответственность.

«Если же речь идет о проникновении в частную жизнь, то это уже, по сути, уголовная статья. То есть если снимали человека дома, на его частной территории, без его ведома, а потом выкладывают эти кадры, неважно, восхищаются им или, наоборот, ругают, это уже может повлечь вплоть до уголовной ответственности», — предупредил адвокат.

Бенхин прокомментировал эпизоды, когда снимают полицейских или священников ради лайков в интернете.

«Когда снимают условного „батюшку-красавца“, каких-то „полицейских-красавцев“ или, например, стюарда в „Аэрофлоте“, то такие вещи, по сути, не запрещены. В общем-то это, скорее, позитивная история. Ничего плохого в этом нет. Думаю, Русская православная церковь в данном случае даже воспринимает это положительно: люди через таких батюшек обращают внимание, возможно кто-то чаще пойдет в церковь или чаще станет причащаться», — заключил адвокат.

