Крадет пароли и криптокошельки: опасный вирус заразил сотни тысяч ПК на Windows

Корпорация Microsoft заявила, что ликвидировала опасный вирус Lumma Stealer, который смог заразить сотни тысяч компьютеров с операционной системой Windows по всему миру, сообщает Lenta.ru .

В IT-гиганте рассказали, что Lumma Stealer может украсть пароли, кредитные карты, банковские счета и криптовалютные кошельки пользователей. Кроме того, этот вирус способен нарушить работу критически важных служб.

Заражение ПК по всему миру произошло с 16 марта по 16 мая этого года. Всего выявили около 394 тыс. зараженных компьютеров. Специалисты нашли интернет-площадки, на которых мошенники продавали ПО. По решению Окружного суда США по Северному округу Джорджии 1,3 тыс. доменов сайтов закрыты.

Как уточнили в Microsoft, хакеры приобретали вирус в Сети как минимум с 2022 года, причем эта вредоносная программа постоянно улучшалась. Например, в сентябре прошлого года ее встроили в пиратские копии видеоигр, чтобы злоумышленники могли вымогать деньги у геймеров.