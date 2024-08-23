Котов: креативные индустрии сегодня развивают экономику России
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Креативные индустрии — это не только творчество, но и его монетизация, а также создание рабочих мест. Все это развивает российскую экономику, сказал директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Плеханова Дмитрий Котов.
Котов добавил, что сегодня в России существует 16 креативных индустрий.
«Этот список постоянно дополняется и уточняется», — сказал он.
Котов заключил, что креативные индустрии — это то, что сегодня развивает экономику страны.
В Красногорске на Живописной набережной открылся форум «100% креатив». В рамках мероприятия пройдут выставка-ярмарка, деловая программа, мастер-классы, концерты, модный показ и короткометражные фильмы.
Мероприятие организовано министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, Московской областной думой и центром «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».