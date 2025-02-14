Кота Хатико, жившего 7 лет на могиле хозяина, привезли в Петербург из Дагестана

Кот Хатико из Дагестана, который провел как минимум 7 лет на могиле своего хозяина, был привезен в Санкт-Петербург для лечения. Волонтеры уже начали искать для животного нового владельца, поскольку уверены в его шансах на счастливую жизнь, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам дагестанского зооволонтера Хадижат, Хатико с пневмонией провел 10 дней в дневном стационаре, из которых 9 находился в кислородной камере, прежде чем смог начать дышать самостоятельно.

Ему предоставили лечение согласно схеме, разработанной петербургскими ветеринарами, и это действительно дало результат: уже через 9 дней кот начал нормально дышать, одышка исчезла. Ветеринары перевели его из кислородной камеры в обычный стационар, где он продолжал дышать без труда. Анализы также улучшились, и в итоге было решено, что питомец готов к перелету.

У Хатико целых 3 серьезных болезни, которые без необходимого лечения могут угрожать его жизни: пневмония, инфекционный перитонит и хроническая почечная недостаточность. В Дагестане нет специалистов, способных помочь с этими заболеваниями, поэтому волонтеры приняли решение отвезти кота в Петербург. Кот должен был начать дышать самостоятельно, иначе ему грозил отек легких.

Во время пребывания в стационаре Хатико похудел, так как ему давали только специальный лечебный корм. Поэтому у волонтеров не возникло проблем с посадкой на самолет — кота без труда пропустили в салон в переноске. Полет прошел хорошо, и теперь о коте заботятся петербургские ветеринары.

«Я сама не ветеринар, но много лет помогаю животным и могу сказать, что этот кот, несмотря на солидный возраст и множество заболеваний, еще может прожить несколько счастливых лет», — уверена Хадижат.

Она также отметила, что, несмотря на все трудности, Хатико — очень ласковый и ручной кот.

Пока он находился в стационаре, волонтер часто его навещала, и тот всегда радовался ее приходу, вероятно, думая, что она пришла его забрать. Хадижат надеется, что в Петербурге найдутся добрые люди, готовые приютить его. Возвращать кота в Дагестан нельзя, ведь он снова станет ходить на могилу своего хозяина и будет страдать, выразила волонтер свои опасения.

Ранее Хадижат рассказала, что еще в 2018 году узнала о рыжем коте, который жил на кладбище возле ее дома. Он лежал на одной и той же могиле и в дождь, и в снег, из-за чего местные жители назвали его Хатико. Женщина забрала его к себе в надежде, что он привыкнет к новому дому, но кот продолжал убегать обратно на могилу.

Такая жизнь, конечно, не способствовала благополучию. Хадижат не раз лечила кота от различных болезней и даже возила к ветеринару для удаления гнилых зубов. Однако в этом году у Хатико возникли намного более серьезные проблемы со здоровьем.