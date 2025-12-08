сегодня в 20:12

Кот Ларри сбежал из резиденции Стармера в Британии при виде Зеленского

Главный кот-мышелов Британии по кличке Ларри в очередной раз проявил «неуважение» к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Хвостатый сбежал из резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, куда приехал глава киевского режима, сообщает SHOT .

На появившемся в Сети видео показано, как Стармер приглашает Зеленского зайти в открытую дверь здания на Даунинг-стрит. В этот момент на крыльце сидит кот Ларри.

Увидев Зеленского, который собрался зайти внутрь, главный мышелов поспешил ретироваться прочь. Украинский президент обратил на это внимание: он с раздосадованной улыбкой показал рукой на негостеприимного кота.

Пользователи соцсетей тут же начали шутить про то, что Зеленский пришелся «не по нраву» коту.

Ранее Ларри уже оказывал такой холодный прием президенту Украины. Кот устроил побег со встречи прошлой осенью.

Ранее стало известно, что Великобритания усилит поставки ПВО Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о подготовке новой партии ракет для систем противовоздушной обороны Киева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.