Великобритания усилит поставки ПВО Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новой партии поставок ракет для систем противовоздушной обороны Украине в ходе встречи «коалиции желающих», сообщает РБК .

По данным Guardian, британский лидер одновременно призвал к полному запрету на импорт российских энергоносителей, подчеркнув, что переговоры о возможном прекращении огня «движутся в позитивном русле».

Стармер отметил, что Украина предложила «конструктивные изменения» в американский мирный план, который получил поддержку европейских союзников Киева. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер договорились с госсекретарем США Марко Рубио об ускоренной подготовке гарантий безопасности для Украины. Р

анее Guardian сообщала о подтвержденных планах Лондона направить военный контингент в Украину после прекращения огня.

