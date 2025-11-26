Великобритания усилит поставки ПВО Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новой партии поставок ракет для систем противовоздушной обороны Украине в ходе встречи «коалиции желающих», сообщает РБК.
По данным Guardian, британский лидер одновременно призвал к полному запрету на импорт российских энергоносителей, подчеркнув, что переговоры о возможном прекращении огня «движутся в позитивном русле».
Стармер отметил, что Украина предложила «конструктивные изменения» в американский мирный план, который получил поддержку европейских союзников Киева. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер договорились с госсекретарем США Марко Рубио об ускоренной подготовке гарантий безопасности для Украины. Р
анее Guardian сообщала о подтвержденных планах Лондона направить военный контингент в Украину после прекращения огня.
