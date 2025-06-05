Кот Беляшик проходит реабилитацию после ампутации лапы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде кот Беляш находится на реабилитации после ампутации лапы

В Нижнем Новгороде кот по кличке Беляш восстанавливается после хирургического вмешательства. Он находится в стационаре ветклиники, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на приют «Сострадание НН».

Кот обратился за помощью к людям, не имея возможности справиться с проблемой самостоятельно.

Из-за загнившей задней лапы, в которой завелись опарыши, ветеринарам пришлось провести срочную ампутацию.

Операция прошла без осложнений, и сейчас коту проводят медикаментозную терапию, а также обрабатывают рану. После окончания лечения Беляшик вернется в приют, где ему уже ищут новый дом и заботливых хозяев.