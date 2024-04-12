Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с борта МКС

Находящиеся на борту МКС россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили соотечественников с Днем Космонавтики. Ролик с их словами распространил Роскосмос .

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики! В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы развиваем дело, начатое нашими предшественниками», — сказал Олег Кононенко.

Его коллега Николай Чуб добавил, что космонавты также не забывают и всех работников предприятий, которые ежедневным трудом воплощают в жизнь задумки конструкторов. Также космонавт выразил благодарность всем, кто сделал для него и его коллег возможным полет в космос.

Александр Гребенкин подчеркнул, что у специалистов на МКС еще много работы, которую получится выполнить только сплотившись вокруг одной цели.

«Мы желаем всем нашим соотечественникам, коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений! С праздником друзья, с Днем космонавтики!», — добавил космонавт.