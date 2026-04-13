Космонавт Ревин встретится с детьми в Зеленограде

АО «НТЦ ЭЛИНС» при поддержке Моспрома выступил организатором уникального благотворительного мероприятия под названием «Звезды будущего». Памятная встреча намечена на 15 апреля в зале административно-делового центра Алабушево (Зеленоград). Это событие объединит детей работников компании и ребят, которые столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами. Центральной фигурой и почетным гостем станет прославленный земляк — летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Николаевич Ревин, сообщили организаторы.

Данное событие приурочили ко Дню космонавтики. Его главные цели — поддержать юное поколение и обеспечить детям равные возможности для получения вдохновения и личностного роста. Участниками этого запоминающегося дня станут более пятидесяти мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 12 лет.

Космонавт, который совершил длительный полет на орбитальную станцию, поделится не только увлекательными историями о работе в условиях невесомости, видами планеты из иллюминатора и процессе тренировок. Он также расскажет о том, как преодолевать трудности, о ценности образования, силе командного взаимодействия и упорстве на пути к своей мечте.

У детей будет возможность задать любые интересующие их вопросы — от повседневных мелочей жизни на МКС до глобальных тем, касающихся будущего освоения космоса. После завершения официальной части космонавт лично пообщается с каждым ребенком, раздаст автографы и памятные подарки (школьные тетради, ручки, космическое питание и «Хэппи Мил»).

В «НТЦ ЭЛИНС» подтвердили намерение и впредь развивать социальные и благотворительные программы, делая акцент на поддержке детства, науки и образования.