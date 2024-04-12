Космонавт Дмитрий Петелин получил звезду Героя РФ в профессиональный праздник

Космонавт Дмитрий Петелин награжден звездой Героя России и почетным званием «Летчик-космонавт Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в День космонавтики, сообщает «Царьград» .

В пятницу Петелин посетил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУРГУ), выпускником которого он является. В родном вузе космонавт и узнал о награждении, после чего побеседовал со студентами аэрокосмического факультета.

Дмитрий Петелин — российский космонавт-испытатель, провел 6 выходов в открытый космос. 21 сентября 2022 года он отправился к Международной космической станции с космодрома Байконур, спустя 370 суток вернулся на Землю.

За приземлением «Союза», на котором Петелин был бортовым инженером, лично наблюдал американский миллиардер и основатель компании Space X Илон Маск.